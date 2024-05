Serie A - DESIGNAZIONI 36ª giornata | gli arbitri dei match

Frosinone-Inter si giocherà venerdì alle ore 20.45 allo Stadio Benito Stirpe: l’AIA ha reso noto l’arbitro . Questa la designazione per la partita, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023-2024: ci sarà Giua della sezione di ...

Sono ufficiali le Designazioni arbitrali per la 35ª giornata del Campionato di Serie A, per Udinese-Napoli fischia Aureliano L'articolo Designazioni arbitrali 35ª giornata di Serie A: per Udinese- Napoli Aureliano proviene da ForzAzzurri.net.