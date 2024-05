Damian Priest | Il mio sogno è entrare a WrestleMania coi Metallica che suonano dal vivo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nel corso degli anni, molte Superstar WWE ci hanno lasciati a bocca aperta con i loro ingressi a. Addirittura, alcuni di loro, hanno ottenuto l’esibizione live della band autrice della loro theme d’ingresso: POD, Limp Bizkit, Snoop Dogg, Motorhead, sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno calcato il Grandest Stage of Them All, rendendo unici gli ingressi sul ring dei nostri wrestler preferiti. Rhea Ripley è stata l’ultima ad avere questo privilegio, ed un suo compagno di stable ha espresso lo stesso desiderio. El Campeon pensa in grande Durante un’intervista con Metal Hammer, l’attuale campione mondiale dei pesi massimiha svelato il suonel cassetto: “I grandi! Capite cosa intendo? Riuscite ad immaginare iche ...