Lite tra stranieri a Termini | 24enne prende a calci e pugni le auto e minaccia i militari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 aprile 2023) Prima unatra, tra cittadini extracomunitari ospiti del centro di accoglienza della Croce Rossa Italiana, quello allestito nell’ex hub vaccinale in piazza dei Cinquecento a Roma, dove c’è la stazione, principale nodo ferroviario della città. Poi la violenta aggressione e la rabbia cieca, con queianche contro monopattini e. Follia alla stazione: spacca finestrino e specchietto a un’, poi fa le flessioni davanti agli agenti (VIDEO) Prima laTutto questo è accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Roma, in zona. È qui che avvenuta unatra cittadini extracomunitari. Unadegenerata in ...