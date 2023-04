Fa il video di un' auto in fiamme e non presta soccorso | il guidatore muore per le ustioni

(Di sabato 1 aprile 2023) Un uomo di 53 anni è morto in ospedale a causa delleriportate in un incidentemobilistico avvenuto lo scorso 6 febbraio sul Grande Raccordo Anulare di Roma . Lo riferisce Repubblica. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Uomo prende fuoco nella sua auto, due ragazzi non lo aiutano ma fanno il video: il 53enne muore. Si indaga per omis… - ladyonorato : Il rischio di incendio delle auto elettriche (con batterie a litio) è nettamente superiore a quello delle auto a co… - giubileif : Dopo i monumenti vandalizzati e le strade bloccate, oggi a Bologna sono state sgonfiate le gomme delle auto parcheg… - leclervc : Charles mentre da fuoco all'auto di xavi - Ernesto040989 : @25O319 Ho gli U.S.A. ???????????? spaccano ?????????? si credono eroi ma sono ?????? piccoli di materia grigia,essendo che usava… -

La procura ha aperto un'indagine per omissione di soccorso e sta cercando l'autore di unche ha ripreso l'incidente e l'incendio dell'in cui viaggiava l'uomo . Nel filmato, la persona che ...... nascondendo frecciatine e easter egg nele nella data d'uscita della canzone. Un po' perché ...da Miley Cyrus A trasformare un materiale promozionale in qualcosa di più che una marchetta- ...01/04/2023 - 12:28 Cosa fareste voi se vedeste unin fiamme per strada Prestereste soccorso, immagino. Questo è quello che NON è successo il 6 ... Gli autori delhanno poi mandato davvero il ...

L'uomo è morto dopo un mese e mezzo di agonia. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso ...Cosa fareste voi se vedeste un auto in fiamme per strada Prestereste soccorso, immagino. Questo è quello che NON è successo il 6 febbraio scorso, quando sul Grande Raccordo Anulare di Roma un uomo 54 ...