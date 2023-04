F1, Charles Leclerc: “Avevo Sainz davanti nel primo settore, dovevo spingere in quel giro” (Di sabato 1 aprile 2023) Una giornata nera per la Ferrari e in particolare per Charles Leclerc: il monegasco ha chiuso in settima posizione le qualifiche del Gran Premio d’Australia un anno dopo aver ottenuto la pole position e la vittoria ad Albert Park. Il pilota numero 16 ha espresso il suo parere sulla sua prestazione: “Abbiamo fatto il giro subito nel Q3 perché avevamo paura che arrivasse la pioggia, purtroppo ci è mancato tanto per essere davanti. Dobbiamo migliorare” C’è stata anche una piccola scaramuccia con Sainz durante il suo giro lanciato: “Dopo vedremo con il team cos’è successo nel primo settore con Carlos Sainz, io dovevo spingere in quel giro e Avevo Carlos ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Una giornata nera per la Ferrari e in particolare per: il monegasco ha chiuso in settima posizione le qualifiche del Gran Premio d’Australia un anno dopo aver ottenuto la pole position e la vittoria ad Albert Park. Il pilota numero 16 ha espresso il suo parere sulla sua prestazione: “Abbiamo fatto ilsubito nel Q3 perché avevamo paura che arrivasse la pioggia, purtroppo ci è mancato tanto per essere. Dobbiamo migliorare” C’è stata anche una piccola scaramuccia condurante il suolanciato: “Dopo vedremo con il team cos’è successo nelcon Carlos, ioinCarlos ...

