Uomini e Donne, si chiude il trono di Lavinia Mauro: ha scelto lui (Di venerdì 31 marzo 2023) NEWS TV. Uomini e Donne, il celebre programma televisivo condotto da Maria De Filippi, ha sempre fatto parlare di sé per le sue storie d’amore travagliate, le scelte discusse e le dinamiche tra i protagonisti. Anche questa stagione non fa eccezione: dopo la scelta di Federico Nicotera, è la volta di Lavinia Mauro, che presto dovrà decidere il suo futuro sentimentale. Leggi anche: “Uomini e Donne”, spunta fuori un video “bollente” della famosa dama: pubblico senza parole Leggi anche: “Uomini e Donne”, Gemma Galgani lascia tutti a bocca aperti: caos in studio “Uomini e Donne”, si chiude il trono di Lavinia Mauro La giovane corteggiatrice ... Leggi su tvzap (Di venerdì 31 marzo 2023) NEWS TV., il celebre programma televisivo condotto da Maria De Filippi, ha sempre fatto parlare di sé per le sue storie d’amore travagliate, le scelte discusse e le dinamiche tra i protagonisti. Anche questa stagione non fa eccezione: dopo la scelta di Federico Nicotera, è la volta di, che presto dovrà decidere il suo futuro sentimentale. Leggi anche: “”, spunta fuori un video “bollente” della famosa dama: pubblico senza parole Leggi anche: “”, Gemma Galgani lascia tutti a bocca aperti: caos in studio “”, siildiLa giovane corteggiatrice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : L’ingerenza del #ParlamentoEuropeo che condanna l’Italia per lo stop alle trascrizioni dei “figli” delle coppie gay… - ProVitaFamiglia : Non esistono 'figli di coppie gay'. Due uomini e due donne non possono avere figli. Esistono bambini di cui coppie… - trash_italiano : Uomini e Donne è trash? La risposta dell'autrice Raffaella Mennoia al Corriere della Sera. 'Non penso che facciamo… - Quoque_Tu_Brute : RT @jacopocoghe: L’ingerenza del #ParlamentoEuropeo che condanna l’Italia per lo stop alle trascrizioni dei “figli” delle coppie gay è grav… - EnzorenatoDelv3 : RT @ItalianAirForce: #AeronauticaMilitare100, oggi nella giornata per noi più importante, ai nostri microfoni, il Presidente del Consiglio… -