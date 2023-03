Una domanda a Giovanni Bianconi su Giorgio Pietrostefani (Di venerdì 31 marzo 2023) Caro Giovanni Bianconi, ho una domanda per te – anche per tanti altri, ma mi interessano molto meno. Riguarda l’estradizione dei 10 ex-militanti accanitamente negata dalla magistratura francese (quella in cui non c’è solo la separazione delle carriere, ma addirittura la dipendenza gerarchica del Pubblico ministero dal Ministro della giustizia, che all’estradizione era appassionatamente favorevole). Ti ho sentito dire, alla radio, che Giorgio Pietrostefani “non si può dire tecnicamente terrorista”. La mia domanda non riguarda una questione sostanziale e noiosa come la colpevolezza o l’innocenza di Pietrostefani – al giudice francese, che per ufficio gli chiedeva se si dichiarasse colpevole o innocente, Pietrostefani aveva risposto: Innocente. Ma ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 marzo 2023) Caro, ho unaper te – anche per tanti altri, ma mi interessano molto meno. Riguarda l’estradizione dei 10 ex-militanti accanitamente negata dalla magistratura francese (quella in cui non c’è solo la separazione delle carriere, ma addirittura la dipendenza gerarchica del Pubblico ministero dal Ministro della giustizia, che all’estradizione era appassionatamente favorevole). Ti ho sentito dire, alla radio, che“non si può dire tecnicamente terrorista”. La mianon riguarda una questione sostanziale e noiosa come la colpevolezza o l’innocenza di– al giudice francese, che per ufficio gli chiedeva se si dichiarasse colpevole o innocente,aveva risposto: Innocente. Ma ...

