“Tradimento | in mano a Putin” Guai europei per Conte | respinto il M5S

Resta una corsa ad ostacoli il percorso del Movimento 5 Stelle per entrare nel gruppo dei Verdi/Ale nel Parlamento Europeo. Opporsi all'invio di armi all'Ucraina invasa dalla Russia, come fa il Movimento, equivale ad un vero e proprio «Tradimento» degli ideali dell'Ue, dichiara all'Adnkronos l'eurodeputato dei Verdi/Ale Reinhard Bütikofer. Già segretario federale e presidente dei Grünen, i Verdi tedeschi, ed ex presidente del partito europeo degli ecologisti, Bütikofer oggi siede nella commissione Esteri del Parlamento Europeo e presiede la Delegazione dell'Aula per i rapporti con la Repubblica Popolare cinese. Nel 2021 è stato sanzionato da Pechino, insieme ad altri eurodeputati, come rappresaglia per le sanzioni adottate dall'Ue contro dirigenti cinesi per le violazioni dei diritti umani commesse nello Xinjiang. Quella dell'eurodeputato di Mannheim, nel ...

