Siccità: Cia C.Lombardia, 'innaffiatura a scorrimento unico modo per salvare falde' (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Si è tenuto ieri a Lodi un incontro, organizzato dalla Provincia di Lodi e dal consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, per parlare della crisi idrica che sta colpendo il territorio lodigiano e più in generale della Lombardia. Dopo le introduzioni del presidente della Provincia di Lodi, Fabrizio Santantonio e del presidente del consorzio Muzza, Ettore Grecchi, è intervenuto con una relazione tecnica il professor Claudio Gandolfi del dipartimento risorse idriche e territori agroforestali dell'Università degli Studi di Milano. La parola è stata data poi ai presenti, tra cui Piersilvano Borella, vicepresidente di Cia Agricoltori Centro Lombardia: "salvare le falde è fondamentale per salvare l'agricoltura -ha detto Borella-. Se si continua a prelevare acqua e non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Si è tenuto ieri a Lodi un incontro, organizzato dalla Provincia di Lodi e dal consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, per parlare della crisi idrica che sta colpendo il territorio lodigiano e più in generale della. Dopo le introduzioni del presidente della Provincia di Lodi, Fabrizio Santantonio e del presidente del consorzio Muzza, Ettore Grecchi, è intervenuto con una relazione tecnica il professor Claudio Gandolfi del dipartimento risorse idriche e territori agroforestali dell'Università degli Studi di Milano. La parola è stata data poi ai presenti, tra cui Piersilvano Borella, vicepresidente di Cia Agricoltori Centro: "leè fondamentale perl'agricoltura -ha detto Borella-. Se si continua a prelevare acqua e non si ...

