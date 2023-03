Salvini si difende sulle assenze al ministero | I dipendenti certe sere devono aspettare che esca E poi ho tante opere da seguire

(Di venerdì 31 marzo 2023) "Ma è vero che lei sta pochissimo al? Leggo che due giorni su tre è fuori stanza", chiedono in studio a Radio Capital a Matteoin collegamento telefonico. Il riferimento è all' articolo di Repubblica che descrive l'ultimo periodo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... binottofranco : @ChrisRicchiuti La signora che da come difende il governo vota Meloni parla degli ultimi 15 anni,cioè dal 2008 al 2… - altercorto : @OttoemezzoTW @ottoemezzo @AnacNazionale @Libero_official @BrunellaBB @GianricoCarof @LaStampa @MassimGiannini… - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: Levata di scudi delle opposizioni, dei sindacati e del presidente dell'autorità anticorruzione su nuovo #CodiceAppalti. Ai dubbi… - FatimaCurzio : RT @TgLa7: Levata di scudi delle opposizioni, dei sindacati e del presidente dell'autorità anticorruzione su nuovo #CodiceAppalti. Ai dubbi… - tutto_travaglio : #Salvini difende il Codice Appalti: 'Per l'Anac velocizzando favoriamo la corruzione? È il contrario'… -

oggi a Radio Capital è tornato sulla questione e sulle parole di Brusia sugli amministratori . "Non esiste dire che i sindaci fanno lavorare i cugini, c'è il rischio della malavita, ...Politica La Lega nordista impone l'autonomia e sfida il partito personale diGiovanni ...Fratelli d'Italia invece ha ripreso l'aspetto di un partito strutturato e di riferimento per chi......ha pensato di rispondere con una confezionata intervista del Tg2 nel corso della quale ha ... Ma questa non sia parole, bensì assumendo contenuto e stile di quei veri statisti che ...

Appalti, Salvini difende il nuovo codice. Opposizioni all'attacco TGLA7

"Ma è vero che lei sta pochissimo al ministero Leggo che due giorni su tre è fuori stanza", chiedono in studio a Radio Capital a Matteo Salvini in collegamento telefonico. Il riferimento è all'artico ...Anche Fabio Cintioli, ordinario di Diritto amministrativo dell'Università degli Studi internazionali di Roma difende l'impianto della norma ... aiuterà le piccole e medie imprese», aveva detto Salvini ...