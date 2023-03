Rapina tabaccaio in Irpinia: 17enne finisce in comunità (Di venerdì 31 marzo 2023) Rapina tabaccaio del mandamento baianese in Irpinia, indagato 17enne ristretto in comunità: avrebbe sottratto 250 euro arma in pugno Rapina un tabaccaio in Irpinia nel Mandamento Baianese. I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno eseguito una misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un 17enne del posto. Ad emettere il provvedimento Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni. Il giovane indagato è gravemente indiziato del reato di Rapina a mano arma. Le indagini sono partite dalla denuncia del titolare di una tabaccheria del mandamento baianese, presentata lo scorso 17 marzo. L’uomo ha subito una Rapina da parte di un uomo con ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 31 marzo 2023)del mandamento baianese in, indagatoristretto in: avrebbe sottratto 250 euro arma in pugnouninnel Mandamento Baianese. I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno eseguito una misura cautelare del collocamento innei confronti di undel posto. Ad emettere il provvedimento Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni. Il giovane indagato è gravemente indiziato del reato dia mano arma. Le indagini sono partite dalla denuncia del titolare di una tabaccheria del mandamento baianese, presentata lo scorso 17 marzo. L’uomo ha subito unada parte di un uomo con ...

