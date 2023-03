Pnrr, il bel gesto ipocrita di Conte: “Pronto a un tavolo”. Bonomi ricorda: fu lui a sbagliare il Piano (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel dibattito che si è aperto sulle criticità del Pnrr, sulle quali il governo sta già lavorando in un clima di collaborazione con la Commissione Ue, arriva la disponibilità di Giuseppe Conte a “sedersi a un tavolo” per “dare il proprio contributo nell’interesse comune”. Una “mano tesa al Paese intero”, ha detto il leader M5S, non senza forti accenti propagandistici. La disponibilità al dialogo è stata accolta positivamente dalla maggioranza, che però ha chiarito che non presterà il fianco a strumentalizzazioni, polemiche e “scaricabarile”. Si tratta, infatti, di una tendenza che emerge chiaramente dalle parole di Conte, che in un articolo a propria firma sul Corriere della Sera ha parlato della volontà di “rimediare ai ritardi collezionati in questi mesi e agli errori sin qui commessi”. Insomma, le criticità di cui ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel dibattito che si è aperto sulle criticità del, sulle quali il governo sta già lavorando in un clima di collaborazione con la Commissione Ue, arriva la disponibilità di Giuseppea “sedersi a un” per “dare il proprio contributo nell’interesse comune”. Una “mano tesa al Paese intero”, ha detto il leader M5S, non senza forti accenti propagandistici. La disponibilità al dialogo è stata accolta positivamente dalla maggioranza, che però ha chiarito che non presterà il fianco a strumentalizzazioni, polemiche e “scaricabarile”. Si tratta, infatti, di una tendenza che emerge chiaramente dalle parole di, che in un articolo a propria firma sul Corriere della Sera ha parlato della volontà di “rimediare ai ritardi collezionati in questi mesi e agli errori sin qui commessi”. Insomma, le criticità di cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PontiBenedetto : @Andreacritico @marioricciard18 chi si è preso il disturbo di leggere il PNRR sa, fin dall'inizio, che l'impatto su… - Antonius11 : @AnnalisaChirico Eh vabbè... Adesso con i soldi del #PNRR che avete portato a casa, inventeremo un bel #vaccino! #propagandalive #Makkox - Nclosing123 : @kiara86769608 @pengueraffaele Me lo auguro ma da certi commenti sui social credo che siano troppo plagiato e ci vo… - mattiafonzi : RT @andcapocci: Ho chiesto a @openpolis di spiegarmi com'è messo davvero il governo sul #PNRR. Non ne è uscito un bel quadro. @ilmanifesto… - openpolis : RT @andcapocci: Ho chiesto a @openpolis di spiegarmi com'è messo davvero il governo sul #PNRR. Non ne è uscito un bel quadro. @ilmanifesto… -