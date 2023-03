Onana | il Chelsea fa sul serio | l'Inter ha già individuato due possibili sostituti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Non solo Lukaku, quanti affari tra Inter e Chelsea: i blues vogliono Onana e i nerazzurri hanno già un'idea: Inter… - ETuttologo : @DucaAndrea85 Al Chelsea non capiscono una sega e l'Inter non so sotto che stella sia ?????? hanno kepa e mendy e vorr… - dariodigennaro : @dreamerMA87 Anch'io lo terrei 40 + i due cartellini è la soluzione ideale, però difficile che il #Chelsea si sping… - chemzy_3 : RT @_calciomercat0_: ?? Il Chelsea vuole André Onana per sostituire Mendy, l’Inter lo valuta 40 milioni di euro. ?? Nell’affare potrebbe rie… -

In più, all'Inter fa gola uno dei gioiellini delche non stanno trovando molto spazio, Trevoh Chalobah. Insomma, la cessione dipotrebbe dare sollievo alle casse nerazzurre e sbloccare ...Bancomat Inter, 40 milioni subito e Juventus bruciata. Ecco l'intreccio che coinvolge i bianconeri e i nerazzurri sul prossimo mercato Marotta, purtroppo per la Juventus , potrebbe piazzare un altro ...Commenta per primo Sirene inglesi per André. Il portiere camerunese dell'Inter, 27 anni domenica (arrivato a parametro zero dall'Ajax con ...nel mirino di Manchester United e soprattutto. ...

Il Chelsea vuole Onana: può sbloccare il Lukaku-bis e Chalobah per l'Inter. Vicario per la porta La Gazzetta dello Sport

Soprattutto se si approfondisse il tête-à-tête con il Chelsea, la società (molto amica...) che per Onana ha ingranato la marcia alta. Insomma, con i Blues il tavolo è ampio e ricco: per un camerunese ...The Italian media continues to run claims of Chelsea and Manchester United interest in Andre Onana, although a lot of it seems to be from an Inter Milan perspective. Whilst the official stance is that ...