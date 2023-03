MotoGP, doppietta Aprilia nella P1 del GP d’Argentina con un super Viñales. 10° Bagnaia (Di venerdì 31 marzo 2023) Maverick Viñales domina la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Argentina 2023 e si candida ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del secondo weekend di gara stagionale del Mondiale MotoGP. Il 28enne spagnolo nativo di Figueres ha trovato subito un ottimo feeling con la pista di Termas de Rio Hondo su un asfalto asciutto ma ancora leggermente sporco, dimostrandosi velocissimo sul passo e facendo la differenza sul giro secco. 1’39?207 il miglior crono assoluto firmato da Maverick, che ha preceduto di 284 millesimi il compagno di squadra Aleix Espargarò per un uno-due Aprilia davvero incoraggiante per la casa di Noale. Terza posizione a 301 millesimi dalla vetta per la Ducati Pramac di Jorge Martin, sempre molto rapido nel time-attack ed in grande spolvero sul tracciato sudamericano come nel 2022. LIVE ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Maverickdomina la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Argentina 2023 e si candida ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del secondo weekend di gara stagionale del Mondiale. Il 28enne spagnolo nativo di Figueres ha trovato subito un ottimo feeling con la pista di Termas de Rio Hondo su un asfalto asciutto ma ancora leggermente sporco, dimostrandosi velocissimo sul passo e facendo la differenza sul giro secco. 1’39?207 il miglior crono assoluto firmato da Maverick, che ha preceduto di 284 millesimi il compagno di squadra Aleix Espargarò per un uno-duedavvero incoraggiante per la casa di Noale. Terza posizione a 301 millesimi dalla vetta per la Ducati Pramac di Jorge Martin, sempre molto rapido nel time-attack ed in grande spolvero sul tracciato sudamericano come nel 2022. LIVE ...

