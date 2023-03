LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Villa e Brugnami partono con il piede giusto (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND FEMMINILE DALLE 18.00 13.51: Dopo la prima rotazione in testa c’è Manukyan, davanti a Kamiyama, Brugnami, poi Da Silva Perdigao, Yolshina-Cash, Tsunogai e Villa 13.47: Partenza ad handicap dello statunitense Uemuro che sbaglia sul cavallo con maniglie e totalizza solo 11.633 13.45: Grande prova dell’armeno Manukyan al cavallo con maniglie: va in testa con 14.533 13.42: Villa totalizza 13.300 al cavallo con maniglie 13.37: Punteggio di 13.633 al corpo libero per Brugnami sopravanzato dal giapponese Kamiyama con 13.900 13.30: Inizia la prima rotazione. Brugnami sarà impegnato al corpo libero e Villa al cavallo con maniglie 13.28: Non vanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE ALL-AROUND FEMMINILE DALLE 18.00 13.51: Dopo la prima rotazione in testa c’è Manukyan, davanti a Kamiyama,, poi Da Silva Perdigao, Yolshina-Cash, Tsunogai e13.47: Partenza ad handicap dello statunitense Uemuro che sbaglia sul cavallo con maniglie e totalizza solo 11.633 13.45: Grande prova dell’armeno Manukyan al cavallo con maniglie: va in testa con 14.533 13.42:totalizza 13.300 al cavallo con maniglie 13.37: Punteggio di 13.633 al corpo libero persopravanzato dal giapponese Kamiyama con 13.900 13.30: Inizia la prima rotazione.sarà impegnato al corpo libero eal cavallo con maniglie 13.28: Non vanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Oggi ad Antalya, in Turchia, per i Mondiali junior di ginnastica artistica sono protagonisti i giovani azzurri impe… - ludd_lou : RT @Coninews: Oggi ad Antalya, in Turchia, per i Mondiali junior di ginnastica artistica sono protagonisti i giovani azzurri impegnati nell… - xspidermommy : RT @Coninews: Oggi ad Antalya, in Turchia, per i Mondiali junior di ginnastica artistica sono protagonisti i giovani azzurri impegnati nell… - VietatoMorireE : RT @Coninews: Oggi ad Antalya, in Turchia, per i Mondiali junior di ginnastica artistica sono protagonisti i giovani azzurri impegnati nell… - francesco_r93 : RT @Coninews: Oggi ad Antalya, in Turchia, per i Mondiali junior di ginnastica artistica sono protagonisti i giovani azzurri impegnati nell… -