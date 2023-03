Lagarde incontra gli studenti a Firenze | “Crisi permanente Pessimisti? No L’Unione ha dimostrato di essere compatta di fronte a pandemia e guerra”

(Di venerdì 31 marzo 2023) La presidente della Bce parla di economia e finanza ma non solo. Fra i temi, il futuro dell'Europa e le sfide che attendono i giovani. Sulla questione dei prezzi: «Se li vogliamo stabili dobbiamo cogliere la sfida imposta dai cambiamenti climatici»

Christine Lagarde a Firenze: “L’Europa ha fatto grandi cose dopo una crisi senza precedenti” LA NAZIONE

Lagarde ha però sottolineato come "c'è molta incertezza", quindi la Bce valuterà i dati ad ogni incontro. Segui la diretta ...La presidente della Bce, Christine Lagarde, è arrivata a Palazzo Corsini per partecipare ad un incontro organizzato dall'Osservatorio Giovani Editori (Opge). La numero uno della Banca Centrale Europea ...