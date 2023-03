Inter, per un aprile di fuoco serve un Lautaro Martinez furente! (Di venerdì 31 marzo 2023) L’Inter si aggrappa a Lautaro Martinez per l’imminente aprile di fuoco. Il Toro si faccia nuovamente capo popolo per guidare i nerazzurri CAPO POPOLO ? Mancano ormai pochissime ore all’arrivo di aprile, ovvero il mese più caldo del calcio italiano. E in particolare dell’Inter, impegnata ben nove volte in 30 giorni tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Servirà un’altra squadra rispetto a quella opaca e altalenante del 2023. Un’Inter sull’attenti, compatta, organizzata e sempre sul pezzo. Lautaro Martinez si erga nuovamente a capo popolo, a Inzaghi servono i gol del Toro. In questo nuovo anno, l’attaccante argentino è stato praticamente impeccabile trovando una continuità realizzativa non da poco. Tant’è che ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) L’si aggrappa aper l’imminentedi. Il Toro si faccia nuovamente capo popolo per guidare i nerazzurri CAPO POPOLO ? Mancano ormai pochissime ore all’arrivo di, ovvero il mese più caldo del calcio italiano. E in particolare dell’, impegnata ben nove volte in 30 giorni tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Servirà un’altra squadra rispetto a quella opaca e altalenante del 2023. Un’sull’attenti, compatta, organizzata e sempre sul pezzo.si erga nuovamente a capo popolo, a Inzaghi servono i gol del Toro. In questo nuovo anno, l’attaccante argentino è stato praticamente impeccabile trovando una continuità realizzativa non da poco. Tant’è che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? La #Juventus rischia un nuovo filone di inchiesta della Procura #Figc per le cosiddette partnership con società… - forumJuventus : TS: 'Juventus, l'Allianz Stadium verso la tripletta di Sold Out. Biglietti finiti per Verona e Inter, ne restano al… - marifcinter : Inter, Onana: “Io do istruzioni, i compagni devono seguirle. Non mi serve la fascia per comandare, il portiere è il… - robertorodi76 : RT @JosephDifranc20: La FIGC vive con un giudizio pendente risarcitorio nell'ordine di 581 ml€ per i danni causati alla Juventus per il pro… - FierGobbo : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Dopo avere fermato l’@Inter, il 31/3/1985 la #Juventus (ormai concentrata solo sulla #CoppaCampioni) agevola il… -