Natalia Barbu - chi è la cantante della Moldavia all’Eurovision 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 maggio 2024) Classe 1979,è figlia d’arte: la madre, Ana, scomparsa nel 2015, è stata una delle cantanti più celebriha mosso i primi passi nel mondomusica nel gruppo Trigon, per poi proseguire la carriera da solista. I primi successi arrivano presto: dopo essere stata selezionata dell’emittente TRM per rappresentare laSong Contest 2007 ad Helsinki, con il brano Fight, la cantant si è esibita nella finale eurovisiva, dove si è piazzata al decimo posto.è unapop-rock molto nota in Germania, Ucraina e Romania, oltre che in. Ha visto la propria carriera decollare nel 2006 ...