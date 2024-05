Bolton-Barnsley semifinale playoff - martedì 07 maggio 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficial - quo -e, pronostici

Playoff League One, pronostico Bolton-Barnsley: quote e statistiche del match - Playoff League One, pronostico bolton-barnsley: quote e statistiche del match - Gli ultimi due precedenti tra le due squadre andati in scena al "Toughsheet Community Stadium" sono terminati in parità, 1-1 al triplice fischio dell'arbitro. Le quote di questo incontro pendono dalla ...