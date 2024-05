L’Isola dei Famosi - i naufraghi sbarcano sulle nuove spiagge Le prime reazioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 7 maggio 2024)dei, dal daytime di martedì 7 maggio: idivisi in due gruppi. Ledei, ieri sera è andata in onda una nuova puntata che ha visto uscire dal reality show Marina Suma. La naufraga dopo un mese di avventura ed un infortunio ha dovuto lasciare definitivamente l’Honduras. Nel frattempo Vladimir Luxuria ha comunicato airimasti di doversi dividere in due gruppi. Dopo la puntata infatti idelle due squadre hanno raggiunto le propriedove iniziare la seconda parte della nuova avventura. Su Playa Dos i...