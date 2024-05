Cristina Rivera Garza vince il Pulitzer con il libro in cui denuncia il femminicidio della sorella

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) New York, 7 maggio – La scrittrice messicanaha vinto il Premioper il memoir e autobiografia “Liliana’s Invincible Summer: A Sister’s Search for Justice” (pubblicato in Italia con il titolo “L’invincibile estate di Liliana”, Edizioni Sur). Lo ha annunciato ieri la Columbia University, insieme ai nomi degli altri vincitori108esima edizione di una delle più prestigiose onorificenze mondiali per il giornalismo, la letteratura e la musica. Tra questi: “Night Watch” di Jayne Anne Phillips, “Primary Trust” di Eboni Booth, “No Right to an Honest Living: The Struggles of Boston’s Black Workers in the Civil War Era” di Jacqueline Jones, “King: A Life” di Jonathan Eig e “A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy” di Nathan Thrall. “L’invincibile ...