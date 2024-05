Un grosso dispiegamento di forze dell’ordine è previsto per domani a Madrid per garantire la sicurezza della semifinale di ritorno della Champions League fra Real Madrid e Bayern Monaco . Secondo quanto segnalato dalla prefettura, almeno 2.000 ...

Real Madrid-Bayern Monaco, Neuer: "Bernabeu impressionante, senza paura" - Partita fondamentale quella tra Real Madrid e bayern monaco, valida per la semifinale di ritorno di Champions League. Una sfida che riprenderà dal parziale di ...

CHAMPIONS - Bayern Monaco, Tuchel: "Arrivare in finale è un sogno, ma anche un obbligo" - Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del bayern monaco, Thomas Tuchel, ha cparlato alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid: "Abbiamo avuto un giorno in più per prepararci r ...

Bayern Monaco, Tuchel: 'Bernabeu non impossibile da espugnare. Kane Sembra stia bene' - Thomas Tuchel, allenatore del bayern monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid.