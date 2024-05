(Di martedì 7 maggio 2024)pronto are in Mediaset dopo il GF? L’attore e cantante condivide uno scatto cheilè stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il noto attore e cantante ha conquistato letteralmente il cuore di tantissimi italiani mostrando lati inediti della sua personalità.questa estate farà ballare numerose piazzi e locali poichè partirà col suo primo tour estivo che prende il nome “Niente da dividere”. L’omonimo brano sta scalando le classifiche musicali giorno dopo giorno e regala all’attore e cantante importanti traguardi professionali. Con l’uscita del suo ineditoè pronto a sorprendere tutti i suoi sostenitori pubblicando il ...

Massimiliano Varrese torna in TV L’anticipazione infiamma il web - Massimiliano varrese torna in TV L’anticipazione infiamma il web - Massimiliano varrese pronto a tornare in Mediaset dopo il GF L’attore e cantante condivide uno scatto che infiamma il web Massimiliano varrese è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del ...