Europei di Atletica Roma 2024 - a 30 giorni dal via svelate le medaglie

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio– L’emozionante conto alla rovescia per il grande evento internazionale sta per terminare. Tra un mese esatto inizieranno i CampionatidiLeggera, ospitati per la terza volta in assoluto in Italia, cinquanta anni dopo l’ultima edizione organizzata nella Capitale nel 1974. Un appuntamento storico e di grande valenza sportiva, con un’importante ricaduta in termini economici e di immagine garantita per tutto il territorio della città, del Lazio e del Paese. Dal 7 al 12 giugno lo Stadio Olimpico, con una nuova pista d’allestita in vista della manifestazione, il Parco del Foro Italico e i luoghi più suggestivi disaranno la meravigliosa cornice di sfide ad alto contenuto tecnico e spettacolare. ...