SERUM - annunciata la data d’uscita in Accesso Anticipato su PC Steam con un trailer in CGI

(Di martedì 7 maggio 2024) Il team di sviluppo Game Island ed il publisher Toplitz Productions hanno annunciato che il gioco di avventura di sopravvivenza in prima personaverrà lanciato su PC tramitesunella giornata del 23 maggio 2024. Questo importante annuncio è stato accompagnato da unin CGI che mostra il protagonista del gioco, Adam, un sopravvissuto e paziente della EVAS Corporation, un’organizzazione farmaceutica situata sull’isola di Matamis. In una catastrofica svolta degli eventi, EVAS diventa il responsabile ultimo dell’incidente del mutageno, lasciando Adam da solo a provvedere a se stesso nella sua ricerca di risposte. Ricordiamo dopo il Playtest dei giorni scorsi suchepromette un’avventura intensa e al cardiopalma che rivela ...

