Conti buoni per Leonardo - che prepara la vendita di siluri a Fincantieri

(Di martedì 7 maggio 2024) La trimestrale diconferma le stime fornite al mercato in attesa che venga formalizzata ladi Wass (sonar e) a. Secondo quanto risulta a Radiocor, l'accordo arriverà nelle prossime ore.

Quotazioni Borsa di Milano oggi: Unicredit, Telecom Italia, Leonardo - Quotazioni Borsa di Milano oggi: Unicredit, Telecom Italia, leonardo - Quotazioni Borsa di Milano oggi, con analisi fondamentale delle azioni di Unicredit, Telecom Italia e leonardo.

Leonardo, ecco quanto vale Mbda, che fornisce i missili a Kiev. Putin si rifarà sull’Italia - leonardo, ecco quanto vale Mbda, che fornisce i missili a Kiev. Putin si rifarà sull’Italia - La jv partecipata dal gruppo italiano con Airbus e Bae Systems produce gli Storm Shadow/Scalp, che sarebbero stati inviati in Ucraina anche con l’appoggio del governo Meloni. Cresce il timore di ritor ...

Leonardo D’Arcangelis: il pubblico di Netflix una grande opportunità per le imprese - leonardo D’Arcangelis: il pubblico di Netflix una grande opportunità per le imprese - È arrivata la pubblicità all’interno dei film su Netflix, spot che offrono grandi e reali vantaggi rispetto a quelli nelle TV tradizionali. Una grande opportunità per promuovere la propria azienda a ...