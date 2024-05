Come sta tuo marito? La frase choc del killer di Varese alla ex suocera

Marco Manfrinati uccide il padre della ex moglie - la provocazione alla suocera : «Come sta tuo marito?». E sorride dopo l'arresto Ha sfregiato l'ex moglie Lavinia Limido e ucciso suo padre Fabio a coltellate, intervenuto per difenderla. E non contento, Marco Manfrinati (ex avvocato 40enne già denunciato per...

Marco Manfrinati uccide il padre della ex moglie - la provocazione alla suocera : «Come sta tuo marito?». E sorride dopo l'arresto Ha sfregiato l'ex moglie Lavinia Limido e ucciso suo padre Fabio a coltellate, intervenuto per difenderla. E non contento, Marco Manfrinati (ex avvocato 40enne già denunciato per...