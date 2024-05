Non solo Atletico - anche la Roma su Omorodion

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 7 maggio 2024) L’Atleti segue con attenzione le magnifiche prestazioni di Samu, in prestito al Deportivo Alavés. L’attaccante è stato un elemento fondamentale per la sopravvivenza dei Babazorros e ha avuto un grande successo sia in Premier League che in Serie A L’Madrid ha un piano chiaro per il futuro quando si tratta di progettare la L'articolo