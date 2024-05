L' Eredità - non conosce Cocciant - figuriamoci se | bufera sulla campionessa| Guarda

(Di martedì 7 maggio 2024) E' Valeria ladella puntata de L'andata in onda questa sera su Rai 1. Prima di giungere alla ghigliottina, al Triello ci era arrivata insieme a Francesca e Carmelo Lucia. Mentre ai Cento Secondi c'è stata una sfida tutta al femminile tra Valeria e Francesca. A spuntarla, però, alla fine è stata la prima. Alla ghigliottina laci è arrivata con ben 180.000 euro, che però sono poi scesi a 90mila dopo diversi dimezzamenti. Le parole tra cui trovare un filo conduttore questa sera erano prendere, peperone, piatto, ricordo e Agnese. Laha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola FUOCO sul cartoncino. Purtroppo però la risposta corretta, come spiegato dal conduttore Marco Liorni, era invece DOLCE. Una delle parole della ghigliottina, Agnese, era collegata a una ...

