Israele - l’Ucraina e la paura simmetrica di ragionare sulla vittoria

Dopo un estenuante tira e molla, è arrivato il via libera ufficiale del Congresso degli Stati Uniti al gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l’Ucraina, pari a 61 miliardi di dollari. Il piano di aiuti approvato, per complessivi 95 ...