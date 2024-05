Calciomercato - spunta il primo derby fra Manna e Giuntoli | obiettivo dall’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 7 maggio 2024) Il Napoli è in fase di programmazione per la prossima stagione, un nome nuovo sarebbe finito sul taccuino degli azzurri e non solo. Registrata l’ennesima pagina indegna e sconcertante della stagione con il pari di Udine. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis prosegue nella sua fase di riprogrammazione, sperando di non incappare nuovamente nella sconcertante gestione di un anno fa, quando crogiolandosi unicamente dello scudetto vinto, il patron sbagliò tutto ciò che si poteva sbagliare, ponendo le basi per lo scempio attuale. Iltassello è stato a tutti gli effetti. Il leader della Next Gen e braccio destro di Cristiano, fungerà da direttore sportivo rilevando un non irreprensibile Meluso, mai in grado di convincere il patron che ad onor del vero, in prima persona l’aveva scelto. Al neo d.s, sarà affidata larga parte ...