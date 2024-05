Zverev sugli infortuni | Non abbiamo il tempo di preparare i nostri corpi

(Di martedì 7 maggio 2024) Agli Internazionali di Roma mancano tanti protagonisti. Uno su tutti Jannik Sinner che ha dato forfait per l’o all’anca. Repubblica ha intervistatosul tema che sta creando un po’ di polemica.: «Non c’è abbastanzaper riposare» Sul calendario e i numerosi recentiche stanno colpendo i tennisti Alexanderha espresso il suo pensiero: «Sono nel Tour da dieci anni e ricordo perfettamente come il dibattito sia sempre stato sul come rendere la stagione più breve. Ma non perché vogliamo giocare poco a tennis. No, a noi piace giocare a tennis. Si tratta di avere ildiper la fisicità che il tennis richiede, e di come recuperare» . Il tedesco numero 5 ...

