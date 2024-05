(Di martedì 7 maggio 2024) La tragedia di Casteldaccia per la sua drammaticità meriterebbee parole diverse rispetto a quelle che si sentono da ieri pomeriggio. Ognuno ha il suo ruolo: l’opinionista, il politico, il sindacalista ma servirebbe davvero solo un briciolo di tatto e di buon senso per evitare di trasformare una strage in un’arma becera per un'altrettanto becera guerra politica. Da ieri infatti sindacati di vari colori ed appartenenze parlano di contratti, di subappalti, di mala gestione, di poco rispetto per il. Frasi già sentite ad ogni tragedia nel mondo dele che partono sempre dal solito assioma: l’è uno spregiudicato, una sorta di sfruttatore che vive sul filo tra l’essere a norma ed il non esserlo. L’come simbolo ed unico grande male, con la sua smania di guadagno ...

Le analisi di laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno hanno escluso la possibilità dell'inquinamento. L'ipotesi è che i pesci siano morti per una infezione da parassiti che colpisce solo i pesci , non pericolosa per ...

Le morti sul lavoro meritano analisi più serie a partire dalla figura dell'imprenditore - Le morti sul lavoro meritano analisi più serie a partire dalla figura dell'imprenditore - La tragedia di Casteldaccia per la sua drammaticità meriterebbe analisi e parole diverse rispetto a quelle che si sentono da ieri pomeriggio. Ognuno ha il suo ruolo: l’opinionista, il politico, il sin ...

The Boys 4: l’analisi del trailer - The Boys 4: l’analisi del trailer - Al CCXP Prime Video ha rilasciato il tanto atteso trailer di The Boys 4 in arrivo sulla piattaforma dal 13 giugno ...

Sub morti in Sardegna, ipotesi malore dietro la tragedia - Sub morti in Sardegna, ipotesi malore dietro la tragedia - Le condizioni del mare hanno bloccato provvisoriamente il tentativo di recuperare il corpo del secondo sub morto domenica pomeriggio al largo di Villasimius, nella Sardegna sud orientale. (ANSA) ...