Luigi Izzo - ucciso a coltellate a Castel Volturn - la moglie in lacrime in tribunale | “Ammazzato davanti a me”

Tragedia in mattinata in entrata alla stazione di Roma Termini . Intorno alle 10 un ragazzo ancora non identificato è stato investito dal treno Cassino- Roma all'altezza di Porta San Lorenzo...

Luigi Izzo, barbiere ucciso. La vedova al processo: «Ammazzato davanti ai miei occhi, il killer andò via con le mani piene di sangue» - Luigi Izzo, barbiere ucciso. La vedova al processo: «Ammazzato davanti ai miei occhi, il killer andò via con le mani piene di sangue» - A un anno e mezzo dall'omicidio di Luigi Izzo, barbiere ucciso a 39 anni sotto casa a castel Volturno nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2022, in aula va in scena il dolore della ...

Barbiere ucciso: la moglie,"ammazzato davanti ai miei occhi" - Barbiere ucciso: la moglie,"ammazzato davanti ai miei occhi" - "Ho visto mio marito morire davanti agli occhi e il suo assassino andare via con le mani sporche del suo sangue". (ANSA) ...

Cade da 12 metri mentre lavora nel Parco avventura di Castel di Sangro: lavoratore 24enne in rianimazione - Cade da 12 metri mentre lavora nel Parco avventura di castel di Sangro: lavoratore 24enne in rianimazione - Un lavoratore 24enne è caduto da 12 metri di altezza nel Parco avventura di castel di Sangro: il giovane è stato ricoverato nel reparto di rianimazione ...