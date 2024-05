Cresce la concorrenza per Jules Koundé - c’è l’Inter

(Di martedì 7 maggio 2024) Fino a cinque squadre europee hanno già mostrato interesse per l’ingaggio di. Anche se il francese è sotto contratto fino al 2027, il Barcellona non esclude una cessione per alleggerire il suo sovraccarico di difensori e ingrassare le sue casse già gonfie La difesa del Barcellona dovrà dire addio ad almeno uno dei L'articolo

Ancelotti e Fabian Ruiz ci ricordano quanto sia competente la piazza di Napoli - Pensionotti e cammellone sono in semifinale di Champions. Da noi ebbero vita dura, un progetto massacrato dai tifosi e chiuso da De Laurentiis Barcelona's French defender #23 Jules Kounde vies with Paris Saint - Germain's Spanish midfielder #08 Fabian Ruiz during the UEFA Champions League quarter - final second leg football match between FC Barcelona and Paris SG at the ...

Al Barcellona non sono piaciute le parole di Gundogan, lo spogliatoio è spaccato (Marca) - ' Uno che non ha esitato a manifestare il suo disagio è stato Jules Koundé. Il francese ha lanciato una frecciatina al tedesco, ricordandogli che si perde e si vince in undici. "Una delusione immensa ...