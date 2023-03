Carlos Alcaraz elogia Sinner: “In futuro ci giocheremo titoli importanti” (Di venerdì 31 marzo 2023) Alla fine, come forse ci si aspettava e si sperava al momento del sorteggio del tabellone, sarà ancora Alcaraz contro Sinner ad accendere un torneo. La semifinale degli ATP di Miami vedrà i due essere protagonisti questa notte a partire dall’una e si contenderanno un posto in finale. Al termine della sfida vinta contro Fritz, lo spagnolo ha anche speso delle belle parole per il suo prossimo avversario. Ecco dunque come Carlos Alcaraz ha elogiato Jannik Sinner. Carlos Alcaraz: “Sinner sta giocando ad altissimo livello” (Photo credit: Mutua Madrid Open)Sono il presente e il futuro del tennis ed entrambi possono dare vita ad un dualismo che potrebbe durare a lungo. Carlos Alcaraz e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Alla fine, come forse ci si aspettava e si sperava al momento del sorteggio del tabellone, sarà ancoracontroad accendere un torneo. La semifinale degli ATP di Miami vedrà i due essere protagonisti questa notte a partire dall’una e si contenderanno un posto in finale. Al termine della sfida vinta contro Fritz, lo spagnolo ha anche speso delle belle parole per il suo prossimo avversario. Ecco dunque comehato Jannik: “sta giocando ad altissimo livello” (Photo credit: Mutua Madrid Open)Sono il presente e ildel tennis ed entrambi possono dare vita ad un dualismo che potrebbe durare a lungo.e ...

