Benevento e il Sannio ospiteranno il “Raduno nazionale Moto Guzzi” (Di venerdì 31 marzo 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Informazione Istituzionale del Comune di Benevento Circa quattrocento Moto e amatori provenienti da tutt’Italia e dall’estero (già confermata la presenza di club maltesi e greci) per la tre giorni che – nell’ultimo fine settimana di aprile … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di venerdì 31 marzo 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Informazione Istituzionale del Comune diCirca quattrocentoe amatori provenienti da tutt’Italia e dall’estero (già confermata la presenza di club maltesi e greci) per la tre giorni che – nell’ultimo fine settimana di aprile … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fremondoweb : Benevento e il Sannio ospiteranno il “Raduno nazionale Moto Guzzi” #motoguzzi #MotoGP #31marzo @motoguzziclub - ottopagine : Camera di Commercio Irpinia Sannio commissariata, c'è il decreto #Benevento - Fremondoweb : Benevento, al Fatebenefratelli due interventi di protesi di ginocchio computer assistita #31marzo #Medicina… - ottopagine : Allevamenti in crescita nel Sannio ma non senza difficoltà per i rincari #Benevento - TV7Benevento : CONSEGNATA AL MUSEO DEL SANNIO LA DONAZIONE PIETRANTONIO DI REPERTI ARCHEOLOGICI - -