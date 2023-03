Barbara d’Urso passa in Rai? Retroscena clamoroso svelato su Instagram (Di venerdì 31 marzo 2023) Negli ultimi giorni, un’autoscatto condiviso sui social media dalla celebre conduttrice di Pomeriggio Cinque ha suscitato un gran parlare. La foto ritrae Barbara d’Urso insieme a Lucio Presta, noto manager del mondo dello spettacolo, nonostante tra i due non sia mai esistita un’amicizia. Tuttavia, la conduttrice ha dichiarato di aver riconciliato i rapporti con Presta, sottolineando la fine di un’ostilità. Ma l’attenzione del pubblico non si è fermata qui. La pagina Instagram Pipol Tv ha infatti svelato che dietro a questo selfie potrebbe nascondersi un sorprendente Retroscena. Secondo la fonte, la conduttrice di Canale 5 avrebbe ripreso i rapporti con Presta perché potrebbe essere la chiave per un suo passaggio alla Rai. Le voci rivelano che Barbara ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 31 marzo 2023) Negli ultimi giorni, un’autoscatto condiviso sui social media dalla celebre conduttrice di Pomeriggio Cinque ha suscitato un gran parlare. La foto ritraeinsieme a Lucio Presta, noto manager del mondo dello spettacolo, nonostante tra i due non sia mai esistita un’amicizia. Tuttavia, la conduttrice ha dichiarato di aver riconciliato i rapporti con Presta, sottolineando la fine di un’ostilità. Ma l’attenzione del pubblico non si è fermata qui. La paginaPipol Tv ha infattiche dietro a questo selfie potrebbe nascondersi un sorprendente. Secondo la fonte, la conduttrice di Canale 5 avrebbe ripreso i rapporti con Presta perché potrebbe essere la chiave per un suoggio alla. Le voci rivelano che...

