Ascolti tv, ‘Un passo dal cielo’ conquista il prime time (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – ‘Un passo dal cielo’ torna e vince il prime time di ieri sera. Il primo appuntamento della settima stagione della fiction Rai, in onda sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ha infatti ottenuto 4.656.000 telespettatori pari al 27,2% di share raggiungendo punte di 5 milioni di appassionati. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘Un figlio di nome Erasmus’ che è stato visto da 1.580.000 telespettatori (share del 9,56%). Terzo posto per Italia 1 con il film ‘The Avengers’ seguito da 1.083.000 telespettatori (share del 6,51%). Fuori dal podio ‘Dritto e Rovescio’ su Retequattro ha registrato 992.000 telespettatori e uno share del 7,02% mentre su Rai3 il programma condotto da Geppi Cucciari ‘Spendida cornice’ è stato visto da 912.000 telespettatori pari a uno share del 4,7%. Su La7 PiazzaPulita ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – ‘Undaltorna e vince ildi ieri sera. Il primo appuntamento della settima stagione della fiction Rai, in onda sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ha infatti ottenuto 4.656.000 telespettatori pari al 27,2% di share raggiungendo punte di 5 milioni di appassionati. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘Un figlio di nome Erasmus’ che è stato visto da 1.580.000 telespettatori (share del 9,56%). Terzo posto per Italia 1 con il film ‘The Avengers’ seguito da 1.083.000 telespettatori (share del 6,51%). Fuori dal podio ‘Dritto e Rovescio’ su Retequattro ha registrato 992.000 telespettatori e uno share del 7,02% mentre su Rai3 il programma condotto da Geppi Cucciari ‘Spendida cornice’ è stato visto da 912.000 telespettatori pari a uno share del 4,7%. Su La7 PiazzaPulita ...

