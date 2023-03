Allarme siccità in Tunisia: acqua razionata fino al 30 settembre. “Livello di scarsità senza precedenti” (Di venerdì 31 marzo 2023) La situazione in Italia è già considerata critica in diversi comuni del Nord, ma quello che ha annunciato la Tunisia va oltre le preoccupazioni per la scarsità idrica, che nel Paese ha raggiunto livelli allarmanti. Tanto che le autorità hanno annunciato fin da ora restrizion, che dureranno fino al 30 settembre, nella distribuzione e nell’uso di acqua potabile per preservare le scarse riserve delle sue dighe. “In considerazione della frequenza degli anni di siccità, che ha avuto un impatto negativo sulle riserve delle dighe al punto da raggiungere un Livello di scarsità senza precedenti, il ministero dell’Agricoltura ha deciso di vietare l’uso di acqua potabile per l’irrigazione agricola e gli spazi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) La situazione in Italia è già considerata critica in diversi comuni del Nord, ma quello che ha annunciato lava oltre le preoccupazioni per laidrica, che nel Paese ha raggiunto livelli allarmanti. Tanto che le autorità hanno annunciato fin da ora restrizion, che durerannoal 30, nella distribuzione e nell’uso dipotabile per preservare le scarse riserve delle sue dighe. “In considerazione della frequenza degli anni di, che ha avuto un impatto negativo sulle riserve delle dighe al punto da raggiungere undi, il ministero dell’Agricoltura ha deciso di vietare l’uso dipotabile per l’irrigazione agricola e gli spazi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Siccità, l’allarme dei consorzi per la gestione dell’acqua: “Intervenire prima che sia a rischio la coesione social… - Gazzettalombard : IN GRAVE RITARDO LA REGIONE PENSA AD UNA GESTIONE EMEGENZIALE IL CODACONS DOPO AVERE SCRITTO ALLA REGIONE FA ESPOS… - redazioneiene : Emergenza siccità: con Matteo Viviani e Marco Fubini vi raccontiamo come si può e si deve risparmiare acqua, parten… - AntonCristofari : RT @matt1news: MYRTA MERLINO, GIORNALISTA A LIBRO PAGA DI LA7, PUBBLICA UNA FOTO DELL'ADIGE IN SECCA PER GRIDARE ALL'ALLARME SICCITÀ, MA VI… - mixborghi : RT @paoloangeloRF: Siccità, Arpa lancia l'allarme: 'Riserve idriche al minimo storico' -