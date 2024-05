Real Madrid al Bernabeu per la finale | non perde in casa in Champions da 2 anni - ma con Lipsia e City ha faticato

(Di mercoledì 8 maggio 2024) È undifficile da decifrare quello che sotto la guida di Carlo Ancelotti ha vinto il suo 36esimo titolo spagnolo e che stasera, alle 21:00, contro il Bayern Monaco andrà a caccia della diciottesimadiLeague della sua storia. Non più dominante come un tempo, ma con un cinismo che nessuno ha in circolazione, ilviene da quattro pareggi consecutivi in. Se riuscisse a qualificarsi per lae a trionfare a Wembley, diventerebbe la seconda squadra a riuscirci dopo 5 segni ‘x’ di fila, a trentaseidal successo del PSV nel 1987-88 (che pareggiò anche la, imponendosi poi ai rigori). Al, dopo il 2-2 dell’andata all’Allianz Arena, l’obiettivo è la vittoria. ...

Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Real Madrid-Bayern Monaco , semifinale di ritorno della Champions League 2023/2024. Al Bernabeu si mette in palio la finale: si riparte dall’1-1 dell’andata, favoriti i blancos che giocheranno ...

Non ci sono Diffidati in occasione della semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco , in programma alle 21:00 di stasera, mercoledì 8 maggio. Lo prevede il regolamento della competizione: il conto delle ammonizioni ...

Neuer è sicuro: "Tra Kane e Bellingham ecco perché scelgo Harry" - Neuer è sicuro: "Tra Kane e Bellingham ecco perché scelgo Harry" - ll capitano del Bayern Monaco, Manuel Neuer, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League contro il real madrid. Queste le dichiarazioni del ...

Champions League. Borussia Dortmund in finale con Hummels, delusione Paris Saint Germaine - Champions League. Borussia Dortmund in finale con Hummels, delusione Paris Saint Germaine - Borussia bissa l'1-0 dell'andata: pali e sfortuna, Mbappé saluta Parigi. Domani real madrid e il Bayern Monaco, la vincente affronterà i tedeschi nella finalissima in programma l'1 giugno a Wembley ...

Champions League, Psg-Borussia Dortmund 0-1. Tedeschi in finale - Champions League, Psg-Borussia Dortmund 0-1. Tedeschi in finale - Il Borussia Dortmund è la prima finalista di Champions. La squadra tedesca ha battuto anche a Parigi 1-0 il Psg nel ritorno della semifinale: all'andata in casa il Borussia si era imposto con lo stess ...