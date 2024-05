Spazio - la Nasa rinvia il lancio della Starliner al 17 maggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il primo volo con equipaggionavicella spazialeBoeing è stato rimandato al 17, ha annunciato lail giorno dopo un rinvio deciso poco prima del decollo a causa di un problema tecnico. Un nuovo tentativo di decollo potrebbe avvenire "non prima delle 18:16 di venerdì 17", tempo di effettuare una riparazione, ha scritto l'agenzia spaziale americana in un comunicato stampa. Lunedì lasarebbe dovuta finalmente decollare per la prima volta verso la Stazione spaziale internazionale (Iss), unendosi così al club molto esclusivo delle astronavi che hanno trasportato esseri umani. Ma circa due ore prima dell'orario previsto per ile mentre i due astronauti americani erano entrati nella capsula, il decollo è ...