Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2023 ore 10:30 (Di giovedì 30 marzo 2023) Viabilità DEL 30 MARZO ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA STATALE PONTINA, CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREIOZNE RACCORDO ALTRO INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI GROTTAROSSA, CODE A PARTIRE DAL RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULRE CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN INTERNA SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD, IN DIREIOZNE FIRENZE L’INCIDENTE NON CREA DISAGI ALLA Viabilità PER GLI EVENTI TORNA ROMICS ALLA FIERA DI Roma. LA QUATTRO GIORNI DEL FESTIVAL DEL FUMETTO GIUNTO ALLA 30^ EDIZIONE DA GIOVEDÌ 30 E FINO A DOMENICA 2 APRILE È ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023)DEL 30 MARZO ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA STATALE PONTINA, CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREIOZNE RACCORDO ALTRO INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI GROTTAROSSA, CODE A PARTIRE DAL RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULRE CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN INTERNA SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-SEGNALATO UN INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, IN DIREIOZNE FIRENZE L’INCIDENTE NON CREA DISAGI ALLAPER GLI EVENTI TORNA ROMICS ALLA FIERA DI. LA QUATTRO GIORNI DEL FESTIVAL DEL FUMETTO GIUNTO ALLA 30^ EDIZIONE DA GIOVEDÌ 30 E FINO A DOMENICA 2 APRILE È ...

