Usa: uccide i due figli per vendicarsi dell’ex marito, poi lo avvisa (Di giovedì 30 marzo 2023) Ha ucciso i suoi due figli, sparandogli nel sonno, per vendicarsi dell’ex marito. Poi lo ha anche avvisato. La madre, Veronica Youngblood, 37 anni, è stata condannata a 78 anni di carcere per il duplice omicidio di Sharon di 15 anni, e della piccola Brooklynn di appena 5 anni. La donna ha ammesso di averle uccise con la pistola, ma si è dichiarata non colpevole, adducendo problemi di salute mentale: una versione alla quale tuttavia i giudici non hanno creduto. Dopo il terribile gesto, l’omicida – con la figlia più grande ancora agonizzante – ha chiamato il suo ex marito Ron Youngblood per dire che lo odiava e che aveva sparato ai bambini. Il movente del delitto sarebbe stato la vendetta. L’uomo aveva deciso di trasferirsi con i figli in un’altra casa, ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 marzo 2023) Ha ucciso i suoi due, sparandogli nel sonno, per. Poi lo ha ancheto. La madre, Veronica Youngblood, 37 anni, è stata condannata a 78 anni di carcere per il duplice omicidio di Sharon di 15 anni, e della piccola Brooklynn di appena 5 anni. La donna ha ammesso di averle uccise con la pistola, ma si è dichiarata non colpevole, adducendo problemi di salute mentale: una versione alla quale tuttavia i giudici non hanno creduto. Dopo il terribile gesto, l’omicida – con laa più grande ancora agonizzante – ha chiamato il suo exRon Youngblood per dire che lo odiava e che aveva sparato ai bambini. Il movente del delitto sarebbe stato la vendetta. L’uomo aveva deciso di trasferirsi con iin un’altra casa, ...

