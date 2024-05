Tennis | Internazionali Passaro al secondo turno

Francesco Passaro se la vedrà contro Arthur Rinderknech nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 , torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Per il terzo anno consecutivo, il tennista azzurro prenderà parte al main draw ...

Come nei giorni scorsi, anche oggi nel primo giorno del tabellone principale maschile la pioggia non dà pace agli Internazionali d’Italia 2024. Il maltempo infatti si è abbattuto su Roma e ha costretto allo stop i match che si stavano disputando. ...

Francesco Passaro vola al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 . Grande rimonta dell’azzurro, che dopo la sospensione per pioggia di ieri era sotto di un set e sul 6-5 nel secondo parziale contro Arthur Rinderknech . Alla ripresa ...

Francesco Passaro, chi è il tennista gentile più forte degli infortuni: oggi ha conquistato il Pietrangeli - Francesco passaro, chi è il tennista gentile più forte degli infortuni: oggi ha conquistato il Pietrangeli - Forse nemmeno Francesco passaro si aspettava di essere cresciuto così tanto dopo un anno difficilissimo. Il 23enne tennista perugino ha sconfitto in tre set Arthur Rinderknech (7-6 5-7 ...

Internazionali, il tabellone di doppio: quattro coppie azzurre al via - internazionali, il tabellone di doppio: quattro coppie azzurre al via - Sarà una giornata piena di emozioni e di palpitazioni al Foro Italico di Roma. Tantissimi italiani in campo nella seconda giornata del tabellone principale al maschile: ci saranno ben nove azzurri che ...

ATP Roma, Francesco Passaro cancella tre match-point, piega Rinderknech e approda al secondo turno! - ATP Roma, Francesco passaro cancella tre match-point, piega Rinderknech e approda al secondo turno! - La grinta di Francesco passaro. In una partita spalmata su due giorni, il nostro portacolori ha conquistato il Pietrangeli, battendo con il punteggio di ...