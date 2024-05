Calciomercato Juventus - scatto per Calafiori | la contropartita al Bologna

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lasi prepara per il rush finale della stagione tra campionato e Coppa Italia con il chiaro obiettivo di concludere al meglio una stagione molto deludente. Il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri è stato ben al di sotto delle aspettative e sono in corso valutazioni dalla dirigenza. La prima situazione incerta è quella sul fronte allenatore. Il divorzio con il tecnico toscano sembra molto probabile ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Il dirigente Giuntoli è attivissimo sul fronte, in entrata e in uscita. Foto di Elisabetta Baracchi / Ansa, la trattativa con ilLapotrebbe sistemare inizialmente la difesa e poi concentrarsi sugli altri reparti. La cessione di Bremer non è così certa mentre in entrata il nome caldissimo è quello di ...

No, la Coppa Italia non salverebbe la stagione della Juventus . Così, cristallino, senza prese in giro o giri di parole. Di quelle, in casa...

Novità in casa Juventus . In occasione di questo finale di stagione – in cui i bianconeri si stanno giocando un posto per la prossima Champions League e la Coppa Italia ( finale contro l’Atalanta) – il club, insieme allo sponsor tecnico Adidas, ...

Calcio: Ranieri,'in 3 partite ci giochiamo l'intera stagione' - Calcio: Ranieri,'in 3 partite ci giochiamo l'intera stagione' - "Ci giochiamo la stagione in queste tre ultime partite ... Dovremo fare una gara eccelsa, come contro Atalanta, Inter e juventus. Milan in crisi o sottotono Se ciò sia un pro o un contro per noi lo ...

Juventus, futuro molto incerto per Barrenechea: si decide con il nuovo tecnico - juventus, futuro molto incerto per Barrenechea: si decide con il nuovo tecnico - Alla fine della stagione Enzo Barrenechea tornerà alla juventus dopo la fine del prestito al Frosinone. Il suo futuro però è ancora molto incerto e stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato.it ...

Donnarumma alla Juventus, in Spagna spuntano le cifre dell’affare - Donnarumma alla juventus, in Spagna spuntano le cifre dell’affare - Il suo stipendio è circa 12 milioni a stagione. Ecco la scelta di Giuntoli per il post ... Destinazione, manco a dirlo, juventus. Donnarumma (LaPresse) – calciomercato.it Per il portale spagnolo, da ...