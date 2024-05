Internazionali d’Italia 2024 - Nadal-Bergs interrotta per un malore a uno spettatore

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il match tra Rafaele Zizouè momentaneamente sospeso sul 40-0 del primo game del secondo set. Unha colpito unosugli spalti del Campo Centrale del Foro Italico e ora l’equipe medica sta prestando soccorso al diretto interessato. I due giocatori per il momento restano in campo, ma finché non verrà risolta la questione sugli spalti non si potrà riprendere. AGGIORNAMENTO: Il match può riprendere dopo circa 15 minuti di stop. SportFace.

Malore per uno spettatore al Centrale: Nadal chiede l’intervento del dottore - malore per uno spettatore al Centrale: Nadal chiede l’intervento del dottore - ROMA - Attimi di apprensione al Foro Italico nel corso del match del primo turno tra Rafa Nadal e Zizou Bergs: uno spettatore ha accusato un malore. Match momentaneamente sospeso, l'asso spagnolo ...

Nadal-Bergs, malore sugli spalti del Centrale: la partita si ferma per diversi minuti - Nadal-Bergs, malore sugli spalti del Centrale: la partita si ferma per diversi minuti - La partita tra Nadal e Bergs sul Centrale del Foro Italico è stata sospesa diversi minuti a causa di un malore che ha colpito uno spettatore sugli spalti. Il punteggio era sullo 0-40 nel ...

Espulso per aver chiesto le cure per un tifoso colpito da malore: voleva interrompere la partita - Espulso per aver chiesto le cure per un tifoso colpito da malore: voleva interrompere la partita - Inigo Sainz-Maza, giocatore della formazione di casa è stato espulso nel recupero per un motivo strano: ha chiesto all'arbitro insistentemente di interrompere la partita dopo aver visto che uno ...