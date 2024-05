Sanchez ai titoli di coda con l’Inter | 3 opzioni sul futuro 2 in Italia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 9 maggio 2024) Alexisa fine stagione saluterà, dopo aver vinto il suo secondo scudetto con la maglia nerazzurra. Il cileno, che lo scorso anno ha firmato un solo anno di contratto, è ambito da tre squadre. ADDIO ?, nonostante le parole di Piero Ausilio, lasceràa fine stagione. Il 35 enne attaccante della Nazionale cilena ha vinto quest’anno il suo secondo scudetto in nerazzurro, dopo quella del 2021 con Antonio Conte in panchina. In totale,ha collezionato con la maglia della Beneamata due scudetti, due supercoppene e una Coppa. Un buon bottino a coronare comunque una carriera ricca di trionfi e successi tra Argentina, Spagna, Inghilterra e Francia. Lo scorso anno ha deciso di ritornare alfirmando un ...