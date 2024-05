Non faranno il loro gioco | re Carlo ancora ai ferri corti con Harry - parla l' esperto

(Di giovedì 9 maggio 2024) La malattia non ha attenuato il rancore diverso, che il re non ha voluto incontrare durante la visita di quest'ultimo a Londra, per il decimo anniversario degli Invictus Games. Troppi gli impegni nell'agenda del sovrano per vedere anche il figlio, e così i due si sono ritrovati a partecipare, nello stesso giorno e a pochi chilometri di distanza, ciascuno a due eventi distinti, senza nemmeno incrociarsi.alla prima festa dell'anno nei giardini di Bukingham Palace,agli Invictus, alla Cattedrale di St Paul con i soli parenti di sua madre Diana. La famiglia reale, com'era noto, non ha partecipato. Semplicemente razionale, se non addirittura freddo, il commento del portavoce del duca di Sussex al mancato incontro: «In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sull'opportunità o ...

(Adnkronos) – La malattia non ha attenuato il rancore di Carlo verso Harry , che il re non ha voluto incontrare durante la visita di quest'ultimo a Londra , per il decimo anniversario degli Invictus Games. Troppi gli impegni nell'agenda del sovrano ...

(Adnkronos) – La malattia non ha attenuato il rancore di Carlo verso Harry , che il re non ha voluto incontrare durante la visita di quest'ultimo a Londra , per il decimo anniversario degli Invictus Games. Troppi gli impegni nell'agenda del sovrano ...

Re Carlo ancora ai ferri corti con Harry. L'esperto: "Non faranno il loro gioco" - Re carlo ancora ai ferri corti con harry. L'esperto: "Non faranno il loro gioco" - La malattia non ha attenuato il rancore di carlo verso harry, che il re non ha voluto incontrare durante la visita di quest’ultimo a Londra, ...

Il principe Harry a Londra snobbato da Carlo e William. Ma non dai parenti di Lady D - Il principe harry a Londra snobbato da carlo e William. Ma non dai parenti di Lady D - Rientrato a Londra per celebrare i 10 anni dai primi Invictus Games, il principe harry ha incontrato il fratello e la sorella di Lady Diana a St. Paul ...

Harry a Londra, l'abbraccio coi parenti e l'incontro (saltato con papà) Carlo III. In arrivo un nuovo documentario su lui e Meghan Markle - harry a Londra, l'abbraccio coi parenti e l'incontro (saltato con papà) carlo III. In arrivo un nuovo documentario su lui e Meghan Markle - Il principe harry è a Londra da due giorni, ormai e, nelle scorse ore, si è tenuta la cerimonia del decimo anniversario degli Invictus Games da lui creati nel 2014. La ...