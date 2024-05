Valditara - sbagliato impedire di leggere autori di Israele

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Ho sempre detto che scienza, cultura, arte devono essere assolutamente tenute fuori dalla contesa politica. Io ritengoche ci sia qualcuno in Italia che chieda di interrompere i rapporti scientifici cone che addirittura impedisca dilibri diisraeliani. Non vorrei che tornassimo al 1937-1938". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe, al Salone del Libro.

“La situazione per Israele è complessa, molto complessa”. È così che Israel Ziv decide di aprire il suo intervento. Ex membro delle Israeli Defense Forces, andato in congedo con il grado di generale di divisione, Ziv è un affermato analista ...

Mara Venier è tornata a parlare del famoso comunicato (inviato dall’amministratore delegato della Rai) che ha letto in diretta dal Teatro Ariston durante lo speciale di Domenica In. Un comunicato in cui sono state ricordate solo le vittime di ...

Interpellate sulla richiesta della Normale di Pisa di rivalutare il bando Maeci Italia- Israele , Fonti del ministero dell'Università rispondono che il giudizio sulla decisione ricalca quanto già espresso in occasione di decisioni simili, come quella ...

